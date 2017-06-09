やまコミグルメクーポン6月9日号

石焼ステーキ 贅（H29年7月13日まで有効）

美酒・創菜ダイニング 寧々家（H29年7月13日まで有効）

アクアリウムダイニング ＭＡＲＩＮＥ’Ｓ（H29年7月13日まで有効）

とんかつ かつや（H29年7月31日まで有効）

山形 南四番町食堂（H29年7月31日まで有効）

カラオケレストラン・グー（H29年7月13日まで有効）

レストラン・味処 四季彩（H29年7月20日まで有効）