やまコミグルメクーポン6月9日号
2017年6月9日
石焼ステーキ 贅（H29年7月13日まで有効）
美酒・創菜ダイニング 寧々家（H29年7月13日まで有効）
アクアリウムダイニング ＭＡＲＩＮＥ’Ｓ（H29年7月13日まで有効）
とんかつ かつや（H29年7月31日まで有効）
山形 南四番町食堂（H29年7月31日まで有効）
カラオケレストラン・グー（H29年7月13日まで有効）
レストラン・味処 四季彩（H29年7月20日まで有効）
美酒・創菜ダイニング 寧々家（H29年7月13日まで有効）
アクアリウムダイニング ＭＡＲＩＮＥ’Ｓ（H29年7月13日まで有効）
とんかつ かつや（H29年7月31日まで有効）
山形 南四番町食堂（H29年7月31日まで有効）
カラオケレストラン・グー（H29年7月13日まで有効）
レストラン・味処 四季彩（H29年7月20日まで有効）
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日
H29年7月31日まで有効
2017年6月9日
H29年7月31日まで有効
2017年6月9日
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日
H29年7月20日まで有効
2017年6月9日