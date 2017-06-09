徹底して山形に密着したフリーペーパー

やまコミグルメクーポン6月9日号

2017年6月9日
石焼ステーキ 贅（H29年7月13日まで有効）
美酒・創菜ダイニング 寧々家（H29年7月13日まで有効）
アクアリウムダイニング ＭＡＲＩＮＥ’Ｓ（H29年7月13日まで有効）
とんかつ かつや（H29年7月31日まで有効）
山形 南四番町食堂（H29年7月31日まで有効）
カラオケレストラン・グー（H29年7月13日まで有効）
レストラン・味処　四季彩（H29年7月20日まで有効）

石焼ステーキ 贅

石焼ステーキ 贅
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日

美酒・創菜ダイニング 寧々家

美酒・創菜ダイニング 寧々家
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日

アクアリウムダイニング ＭＡＲＩＮＥ’Ｓ

アクアリウムダイニング ＭＡＲＩＮＥ’Ｓ
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日

とんかつ かつや

とんかつ かつや
H29年7月31日まで有効
2017年6月9日

山形 南四番町食堂

山形 南四番町食堂
H29年7月31日まで有効
2017年6月9日

カラオケレストラン・グー

カラオケレストラン・グー
H29年7月13日まで有効
2017年6月9日

レストラン・味処　四季彩

レストラン・味処　四季彩
H29年7月20日まで有効
2017年6月9日
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