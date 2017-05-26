徹底して山形に密着したフリーペーパー

やまコミグルメクーポン5月26日号

2017年5月25日
お財布にやさしい居酒屋 驛（H29年6月22日まで有効）
おやつ屋さん（H29年6月30日まで有効）
Bakery Ｒｏｃｋｙ（ロッキー）（H29年6月30日まで有効）
さがえの旬菜料理 あんだんて（H29年6月25日まで有効）
豚骨らーめん 一本道（H29年6月30日まで有効）
ラ・フィーユ かげつ（H29年6月30日まで有効）
菓子舗 くさかり（H29年6月30日まで有効）
うろこや 寒河江店（H29年7月31日まで有効）
肉の小林（H29年6月30日まで有効）
定食屋 つかさ亭（H29年6月30日まで有効）

お財布にやさしい居酒屋 驛

お財布にやさしい居酒屋 驛
H29年6月22日まで有効
2017年5月26日

おやつ屋さん

おやつ屋さん
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日

Bakery Ｒｏｃｋｙ（ロッキー）

Bakery Ｒｏｃｋｙ（ロッキー）
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日

さがえの旬菜料理 あんだんて

さがえの旬菜料理 あんだんて
H29年6月25日まで有効
2017年5月26日

豚骨らーめん 一本道

豚骨らーめん 一本道
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日

ラ・フィーユ かげつ

ラ・フィーユ かげつ
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日

菓子舗 くさかり

菓子舗 くさかり
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日

うろこや 寒河江店

うろこや 寒河江店
H29年7月31日まで有効
2017年5月26日

肉の小林

肉の小林
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日

定食屋 つかさ亭

定食屋 つかさ亭
H29年6月30日まで有効
2017年5月26日
トップページ　 サイトマップ　
文字の大きさ小さく標準大きく
株式会社山形コミュニティ新聞社
〒990-0861 山形市江俣2-13-25
TEL. 023-679-5678／FAX. 023-679-5679

Copyright (C) Yamagata Comunity Shinbun. All Rights Reserved.