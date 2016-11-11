やまコミグルメクーポン11月11日号

とんかつ かつや（H28年12月31日まで有効）

山形 南四番町食堂（H28年12月31日まで有効）

石焼ステーキ 贅（H28年12月8日まで有効）

アクアリウムダイニング MARINE’S（マーリンズ）（H28年11月30日まで有効）

四季・日本料理 いばら木（H28年12月30日まで有効）

展望露天の湯 有馬館（H29年4月30日まで有効）

カラオケレストラン・グー（H28年12月8日まで有効）

美酒・創菜ダイニング 寧々家(ねねや)（H28年12月8日まで有効）